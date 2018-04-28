В высотке на Садовой произошёл взрыв

После взрыва на Садовой, 229 произошло возгорание. Сейчас огонь потушили. По предварительным данным, в результате взрыва пострадал один человек, эвакуировано 15 человек.На месте происшествия находятся руководитель ГУ МЧС по Самарской области, мэр Самары Елена Лапушкина и глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов. Причины взрыва уточняются.