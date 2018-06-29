В выходные в Самаре снова пройдет карнавал

В преддверии матча сборных Бразилии и Мексики в центре города состоится красочное шоу. По улице Куйбышева от площади Революции до Красноармейской пройдут танцоры, одетые в яркие карнавальные костюмы с перьями в бразильском стиле, мексиканские платья, гавайские цветы, сомбреро и пончо и традиционные наряды народов Поволжья. В карнавале участвуют муниципальный концертный духовой оркестр, барабанное шоу «Меломания», группа бразильских барабанов, актеры театра «Пластилиновый дождь», сборная команда самарского КВН, артисты шоу-балета, музыкальные группы «Фернандес бэнд» и «Экватор», хореографические школы «Dance&Live» и «Бруклин».Начало - в 20:00.