В выходные в Самаре начнут ходить дачные автобусы

Пробные рейсы запланированы на 22, 29 и 30 апреля.



По информации городского департамента транспорта, в этом сезоне планируется организовать 34 маршрута. Тарифы по дачным перевозкам останутся прежними: стоимость одного километра пути составляет 2,02 руб. Также будут действовать сезонки на 4, 8 и 16 талонов, чтобы дачникам было удобно планировать свои поездки.



Информацию о дачных маршрутах, которые готовы к перевозкам уже в эти выходные, можно уточнить по телефону 260-20-18.



Напомним, что автобусы №№ 101д, 157, 167, 173, 174, 185к, отправлявшиеся со станции «Аврора», в этом году будут ходить с Хлебной площади. Там же размещены пункты продажи сезонок.



Добавим, в этом году в дачных перевозках задействуют до 80 автобусов. Время их работы - с 6:00 до 20:00. Расписание движения будет размещено на остановках, откуда отправляются дачные маршруты.



В начале сезона дачные рейсы осуществляются по выходным, кроме дней, которые совпадают с религиозными и иными праздниками. То есть 23 апреля, 9 мая, 3 июня – рейсов на дачи не будет, т.к. организуются перевозки к городским кладбищам. В майские праздники дачные маршруты работают 1, 3, 5, 6, 7, 8 мая.

Сезон дачных перевозок продлится до 29 октября.