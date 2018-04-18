В выходные уровень воды в Волге поднимется до 32 метров

Как рассказал начальник областного ГУ МЧС России Олег Бойко, с понедельника 16 апреля началось увеличение сбросов через гидроузел Жигулевской ГЭС. На сегодняшний день уровень воды в Волге у составляет 30,45 метра. Ежедневно сбросы воды увеличиваются на три тысячи кубических метров в секунду.- К субботе, 21 апреля, сброс достигнет 27 тысяч кубических метров в секунду. Уровень Волги у Самары достигнет отметки в 31,8-32 метра, - сказал он.По словам руководителя гидрометцентра ФБГУ «Приволжское УГМС» Людмилы Ануровой, повышение уровня воды коснется и рек Сок, Самара и Большой Кинель.«Большая вода» уже добралась до некоторых населенных пунктов региона. Вечером во вторник, 10 апреля, из-за притока талых вод с полей произошло подтопление 113 приусадебных участков и шести жилых домов в населенном пункте Нижнее Санчелеево в Ставропольском районе области.- Для отвода талых вод было вскрыто асфальтовое покрытие, которое являлось преградой для выхода воды непосредственно рядом с руслом реки. Спасатели убрали ледовый затор. Подтопленными остались некоторые приусадебные участки. Проводилась откачка воды из подвальных помещений и погребов. Для перекачки воды, скопившейся в низменных местах, были привлечены силы пожарно-насосных станций, - отметил Олег Бойко.В этот же день в результате прорыва насыпи, возведенной в 2011 году, произошло подтопление села Тимофеевка Ставропольского района. На месте происшествия работали сотрудники Волжского спасательного центра, областной противопожарной службы, региональной поисково-спасательной службы. 140 человек за шесть часов вручную перенесли 40 тонн песка и устранили промоину, которая образовалась из-за подтопления.В тех районах области, которые оказались «отрезаны» в результате подтопления низководных мостов (например, в Пестравском, Кинель-Черкасском и Красноярском районах), дополнительно выставлены посты пожарных, спасателей, фельдшерско-медицинские участки, заготовлены плавсредства и необходимый запас продовольствия для населения.В связи с ожидаемым пиком паводка хозяев дач, расположенных в прибрежной зоне Куйбышевского и Саратовского водохранилищ, просят воздержаться от поездок на свои участки.