В воскресенье на закрытии Фан-феста в Самаре в небо запустят 32 больших шара

На сцене выступят Клавдия Пеньковая и Дмитрий Храмков.В 18:00 на главном экране будут транслировать футбольный матч Швеция – Англия.В 20:00 начнется выступление музыканта Бориса Грима, а с 21:20 - часовой диджей-сет.В воскресенье, 15 июля, площадка также откроется в 16:00. В начале развлекательной программы пройдет диджей-сет.В этот день выступят группы D'Black Blues Orchestra и «Лаборатория музыки».В 19:00 начнется трансляция финального матча «Франция - Хорватия».После, в 21:45, состоится церемония закрытия ЧМ-2018: Бит бокс, барабанное шоу LOUD STREET GIRLS, танцевальный коллектив NF, театр «Пластилиновый дождь», черлидинг, футбольный фристайл. В небо запустят 32 больших шара, которые символизируют команд-участник Чемпионата мира по футболу. Церемонию завершит лазерное шоу.В конце дня, в 22:00, выступит группа «Дискотека авария».