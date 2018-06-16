В воскресенье на фан-фесте в Самаре выступит Goran Bregovic

В четвертый день Фестиваля болельщиков FIFA на сцену выйдут артисты Самарского театра оперы и балета, Волжского народного хора, духового оркестра под управлением Марка Когана. Зрители увидят выступление танцевального коллектива «Услада» и музыкальной группы «Каша». А в 20:55 посетителей порадует своей музыкой Goran Bregovic.Болельщики в этот день смогут посмотреть на большом экране трансляции трех матчей.В 16:00 начнется игра между Коста-Рикой и Сербией, которая пройдет на стадионе «Самара-Арена».В 19:00 - между Германией и Мексикой.В 22:00 стартует трансляция матча Бразилия - Швейцария.После окончания, в 23:50, гостей площади ждет часовой диджей-сет.