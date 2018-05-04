04 мая 2018 года,
15:20
$ 63.49    76.13   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

В центре Самары временно перекроют часть улиц

Это связано с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По данным региональной Госавтоинспекции, 5 и 7 мая во время репетиции военного парада, а также 8 и 9 мая будет временно ограничено движение транспорта. Нельзя будет проехать по улицам Молодогвардейской, Куйбышева, Красноармейской, Чапаевской, Вилоновской, Льва Толстого и Полевой. Исключения составят машины полиции, скорой помощи, пожарной охраны. 
Дата: 4 мая 2018 , 13:51
127
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре можно посмотреть на уникальные авторские куклы. Фото
4 мая 2018
65
В Самаре можно посмотреть на уникальные авторские куклы. Фото
Выходные в Самаре: репетиция Парада Победы, творчество Васнецова и лекция о богах Древнего Египта
4 мая 2018
119
Выходные в Самаре: репетиция Парада Победы, творчество Васнецова и лекция о богах Древнего Египта
Самарские улицы начнут мыть с шампунем в июне
4 мая 2018
203
Самарские улицы начнут мыть с шампунем в июне
В Самаре ремонтируют два сквера на Красноармейской
4 мая 2018
113
В Самаре ремонтируют два сквера на Красноармейской
В центре Самары временно перекроют часть улиц
4 мая 2018
127
В центре Самары временно перекроют часть улиц
В Самаре состоится легкоатлетический фестиваль «Королева спорта»
4 мая 2018
104
В Самаре состоится легкоатлетический фестиваль «Королева спорта»
Орден над входом в парк Победы вернули на место
4 мая 2018
107
Орден над входом в парк Победы вернули на место
Киноизмышлизм. «Мстители: Война бесконечности» - кому смотреть, и чего ждать от фильма (16+)
4 мая 2018
170
Киноизмышлизм. «Мстители: Война бесконечности» - кому смотреть, и чего ждать от фильма (16+)
Болельщики смогут оставить отзывы о втором тестовом матче на «Самара Арене»
4 мая 2018
256
Болельщики смогут оставить отзывы о втором тестовом матче на «Самара Арене»
Лента новостей
4 мая 2018 , 14:50
65
В Самаре можно посмотреть на уникальные авторские куклы. Фото
Выставка «Отражение» работает в арт-фойе ЦРК «Художественный» (ул....
4 мая 2018 , 14:37
119
Выходные в Самаре: репетиция Парада Победы, творчество Васнецова и лекция о богах Древнего Египта
Вновь наступает предпраздничный майский уик-энд, а это значит, что нужно провести выходные...
4 мая 2018 , 14:30
202
Самарские улицы начнут мыть с шампунем в июне
Спецсредства будут применять на гостевых маршрутах и дорогах второй категории, на которых есть...
4 мая 2018 , 14:03
113
В Самаре ремонтируют два сквера на Красноармейской
Их обновляют в преддверии Чемпионата мира по футболу. 
4 мая 2018 , 13:51
127
В центре Самары временно перекроют часть улиц
Это связано с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
4 мая 2018 , 13:30
104
В Самаре состоится легкоатлетический фестиваль «Королева спорта»
Он пройдет в воскресенье, 6 мая, на набережной реки Волги.   
4 мая 2018 , 13:07
107
Орден над входом в парк Победы вернули на место
Он находился на реставрации.
4 мая 2018 , 11:47
170
Киноизмышлизм. «Мстители: Война бесконечности» - кому смотреть, и чего ждать от фильма (16+)
Писать обзор на новый фильм из киновселенной студии «Марвел» одновременно просто и...
4 мая 2018 , 11:10
256
Болельщики смогут оставить отзывы о втором тестовом матче на «Самара Арене»
В воскресенье, 6 мая, "Крылья Советов" сыграют с "Кубанью".
4 мая 2018 , 09:56
171
На Молодогвардейской «припарковали» военную технику
Эти БТР и танки будут задействованы в Военном Параде 9 мая на площади Куйбышева.
Все новости
Календарь
Май  2018
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30 1 2 3
4
 5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Выбор читателей
Выбор редакции
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
19 апреля 2018
3725
Как передвигаться по центру Самары во время ЧМ-2018
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
3573
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
17 апреля 2018
3449
У шоколадной фабрики сносят здание автомойки и кафе
В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек. 
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
16 апреля 2018
2765
«Самара Арена». Как выглядит стадион за 60 дней до ЧМ-2018
На поле стадиона уложили газон. Как это было
Первый матч на «Самара Арене» закончился победой «Крыльев»
28 апреля 2018
2108
3
Первый матч на «Самара Арене» закончился победой «Крыльев»
Наша команда обыграла воронежский «Факел».    
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
3573
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
30 апреля 2018
1580
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
Длина самарской набережной около пяти километров. 
Новая набережная. Виртуальный гид
1 мая 2018
1662
1
Новая набережная. Виртуальный гид
Вторая очередь набережной между  бассейном «ЦСКА ВВС»  и заводом...
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
30 апреля 2018
1217
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
1 мая 2018
1078
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.