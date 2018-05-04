В центре Самары временно перекроют часть улиц

Это связано с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



По данным региональной Госавтоинспекции, 5 и 7 мая во время репетиции военного парада, а также 8 и 9 мая будет временно ограничено движение транспорта. Нельзя будет проехать по улицам Молодогвардейской, Куйбышева, Красноармейской, Чапаевской, Вилоновской, Льва Толстого и Полевой. Исключения составят машины полиции, скорой помощи, пожарной охраны.