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В центре Самары возобновили движение трамваев

Из-за переключения сетей на новую подстанцию временно стояли трамваи на Галактионовской и Красноармейской.

В среду, 13 июня, в центре Самары по техническим причинам была приостановлена работа общественного транспорта. Трамвайные сети подключали к новой подстанции. Трамваи стояли около часа. Сейчас движение транспорта возобновили. 
Дата: 13 июня 2018 , 10:23
189
Автор текста: Ксения Кармазина
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