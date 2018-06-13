В центре Самары возобновили движение трамваев
Из-за переключения сетей на новую подстанцию временно стояли трамваи на Галактионовской и Красноармейской.
В среду, 13 июня, в центре Самары по техническим причинам была приостановлена работа общественного транспорта. Трамвайные сети подключали к новой подстанции. Трамваи стояли около часа. Сейчас движение транспорта возобновили.
В среду, 13 июня, в центре Самары по техническим причинам была приостановлена работа общественного транспорта. Трамвайные сети подключали к новой подстанции. Трамваи стояли около часа. Сейчас движение транспорта возобновили.
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