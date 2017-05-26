В центре Самары вновь ограничат движение транспорта

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 20:00 26 мая до 05:00 29 мая будет ограничено движение по улице Куйбышева от Льва Толстого до Некрасовской и по Льва Толстого от Степана Разина до Фрунзе. С 08:00 26 мая до 23:00 2 июня ограничат движение по улице Чапаевской от Вилоновской до Шостаковича; с 00:00 26 мая до 23:00 14 июня - по Студенческому переулку на участке протяженностью 100 метров от ул. Чапаевская в направлении Волжского проспекта.Автобусы №№ 24, 92 с 08:00 до 20:00 26 мая поедут по Молодогвардейской, Вилоновской, Галактионовской и Красноармейская в обоих направлениях; с 20:00 26 мая до 05:00 29 мая – по Молодогвардейской, Вилоновской, Галактионовской, Красноармейской, Фрунзе, Некрасовской и Куйбышева в обоих направлениях; с 05:00 29 мая до 23:00 2 июня – по Молодогвардейской, Вилоновской, Галактионовской и Красноармейская в обоих направлениях.Автобус № 297 с 08:00 до 20:00 26 мая поедет по улицам Самарской и Красноармейской в обоих направлениях; с 20:00 26 мая до 05:00 29 мая – по Самарской, Красноармейской, Фрунзе, Некрасовской, Куйбышева в обоих направлениях; с 05:00 29 мая до 23:00 2 июня – по улицам Самарской и Красноармейской в обоих направлениях.Схема движения автобусов №№ 34, 207, 226, 240 будет выглядеть следующим образом: с 20:00 26 мая до 05:00 29 мая они проследуют по Красноармейской, Фрунзе, Некрасовской и Куйбышева в обоих направлениях.Автобусы №№ 37, 46, 47, 295 с 20:00 26 мая до 05:00 29 мая поедут по Льва Толстого, Фрунзе, Некрасовской и Куйбышева в обоих направлениях.Автобусы №№ 61, 247, 261 в период ограничений изменят схему движения таким образом: с 20:00 26 мая до 05:00 29 мая они поедут по Волжскому проспекту, улицам Куйбышева, Красноармейской и Фрунзе.