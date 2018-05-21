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В центре Самары в день Последнего звонка не будут продавать алкоголь

Соответствующее распоряжение подписал врио первого вице-губернатора Самарской области Александр Нефедов.

В четверг, 24 мая, во всех школах пройдет Последний звонок.  В этот день в 14:00 начнется праздничное шествие выпускников, в котором поучаствуют почти три тысячи человек. Ребята вместе с учителями пройдут по Ленинградской от Молодогвардейской до первой очереди набережной, а затем до Некрасовской.

На набережной, в районе Некрасовского спуска, пройдет праздничный концерт и флэш-моб выпускников. Здесь прозвучит последний звонок. В небо запустят воздушные шары.

Также в этот день запретят розничную продажу алкоголя с 12:00 до 23:00. Спиртным не будут торговать на участке улицы Ленинградской от Галактионовской до Максима Горького, а также на Максима Горького от Некрасовской до Венцека.

Напомним, что 24 мая в связи с шествием выпускников ограничат движение транспорта.
Дата: 21 мая 2018 , 13:16
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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