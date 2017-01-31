В центре Самары трамвай сошел с рельсов









Как сообщили sgpress.ru в городском ТТУ, трамвай маршрута №20к ехал в направлении улицы Фадеева. У колёсной пары одного вагона произошел излом оси, и он сошел с рельсов. Сообщается, что пострадавших нет. Движение было восстановлено в 16:16.