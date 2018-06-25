В центре Самары расширили периметр ограничения движения

В связи с проведением матча в Самаре, увеличили периметр ограничения движения, а также изменили схему движения общественного транспорта. Зона ограничения движения и запрета стоянки по сравнению с повседневным режимом расширится и будет находиться в периметре от Пионерской до Маяковского, от Максима Горького и Волжского проспекта до Садовой и по Красноармейской до ТЦ «Гудок». Красноармейская станет пешеходной от набережной до ТЦ «Гудок» - на ней также ограничивается движение, вводится запрет стоянки.На территории привокзальной площади и прилегающих улицах остановка и стоянка транспорта также будет запрещена, движение общественного транспорта будет выполняться по специально выделенным полосам. Для стоянки приезжающих на вокзал предусмотрена парковка ТЦ «Гудок».Улица Льва Толстого будет открыта для движения, но по ней введут ограничения на остановку и стоянку транспорта.- №№ 1, 5, 15, 16, 18, 20, 20к, 22 заменяются трамвайным маршрутом S5, который следует от Железнодорожного вокзала до стадиона «Самара Арена». Маршрут S5 делает ограниченное количество остановок: Железнодорожный вокзал, музей имени Алабина, Самарская площадь, проспект Ленина/Полевая, «Звезда», Барбошина поляна, «Самара Арена»;- №№ 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 25 проследуют по укороченным схемам:• №№ 3, 4, 23 проследуют до «Авроры»;• №№ 2, 4, 13, 23 проследуют до Дома Печати;• №№ 7, 11, 12 проследуют до ул. Фадеева;• №№ 21, 24, 25 проследуют до 15 мкр-на.- № 6 проследует от Грозненской по укороченному маршруту до площади Революции;- №№ 61, 247, 261 вместо Куйбышева проследуют по Максима Горького;- №№ 24, 92 вместо Молодогвардейской, Чапаевской и Куйбышева проследуют по Самарской и Венцека;- № 297 вместо Вилоновской, Чапаевской и Куйбышева проследует по Самарской и Венцека;- №№ 53, 205 вместо Галактионовской проследуют по Самарской;- №№ 207, 226 вместо Красноармейской и Фрунзе проследуют по Самарской и Венцека;- №№ 37, 46, 47, 295 вместо Льва Толстого и Куйбышева проследуют по Самарской и Венцека,- №№ 34, 240 проследуют по маршруту Арцыбушевская, ЛьваТолстого, Самарская.Схема движения общественного транспорта в районе железнодорожного вокзала:- №№ 53, 226 вместо Красноармейской, проследуют по Урицкого, Агибалова (обратно по Спортивной), Льва Толстого;- №№ 11 вместо Красноармейской, проследует по Льва Толстого;- №№ 13, 52, 56, 266 вместо Красноармейской проследуют по Урицкого, Агибалова (обратно по Спортивной).S1 Аэропорт – Стадион – Ж/д вокзал – Фан-зона (площадь Революции). Промежуточные остановки: завод Тарасова, Автовокзал «Центральный», метро «Московская», Ж/д вокзал;S1k Аэропорт – Стадион;S2 Парковка № 1 (ТЦ Мега) – Стадион – Фан-зона (Самарская площадь). Промежуточные остановки: Барбошина поляна, КРЦ «Звезда»;S2k Парковка № 1 (ТЦ Мега) – Стадион;S3 Парковка № 2 (ТЦ Амбар) – Стадион. Промежуточные остановки: «Аврора», Автовокзал «Центральный», завод Тарасова;S4 Парковка № 2 (ТЦ Амбар) – Фан-зона (площадь Революции);S5 Ж/д вокзал – Стадион. Промежуточные остановки: музей Алабина, Самарская площадь, Ленина/Полевая, КРЦ «Звезда», Барбошина поляна;S7 Стадион – Фан-зона (Самарская площадь). Промежуточные остановки: КРЦ «Звезда», Барбошина поляна.S8 Стадион – Северная парковка стадиона.S9 Аэропорт (Терминал № 1) – Аэропорт (Терминал № 2).Проход на стадион со стороны улицы Ташкентской будет закрыт. Вход для пешеходов на прилегающую к стадиону территорию предусмотрен у автосалона «Самара Моторс» напротив Алма-Атинской.Подход к стадиону «Самара Арена» будет организован со стороны Северной парковки (улица 2-й стадионная), а также со стороны конечных остановок автобусов-шаттлов и трамваев. Переход улицы Арена 2018 будет осуществляться по подземному пешеходному переходу.