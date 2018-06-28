В центре Самары продолжаются массовые танцы
На Ленинградской веселились колумбийцы.
В среду, 27 июня, в Самаре прошел уже не первый танцевальный флешмоб. Вечером танцевальная колонна прошла по улице Куйбышева и остановилась на Ленинградской. К самарцам присоединились болельщики из Колумбии и другие иностранцы.
В среду, 27 июня, в Самаре прошел уже не первый танцевальный флешмоб. Вечером танцевальная колонна прошла по улице Куйбышева и остановилась на Ленинградской. К самарцам присоединились болельщики из Колумбии и другие иностранцы.
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