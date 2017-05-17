В центре Самары ограничат движение
Это связано с проведением Всероссийского полумарафона «Забег».
По данным горадминистрации, с 7:00 до 14:30 21 мая будет ограничено движение транспорта на следующих участках улиц:
- по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновская;
- по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;
- по ул. Вилоновская от Волжского проспекта до ул. Максима Горького;
- по ул. Куйбышева от ул. Шостаковича до ул. Вилоновская.
Также с 20:00 20 мая до 14:30 21 мая будут запрещены остановка и стоянка транспорта на следующих участках:
- по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновская;
- по ул. Вилоновская от Волжского проспекта до ул. Максима Горького;
- по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейской.
По данным горадминистрации, с 7:00 до 14:30 21 мая будет ограничено движение транспорта на следующих участках улиц:
- по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновская;
- по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;
- по ул. Вилоновская от Волжского проспекта до ул. Максима Горького;
- по ул. Куйбышева от ул. Шостаковича до ул. Вилоновская.
Также с 20:00 20 мая до 14:30 21 мая будут запрещены остановка и стоянка транспорта на следующих участках:
- по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновская;
- по ул. Вилоновская от Волжского проспекта до ул. Максима Горького;
- по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейской.
Кроме того, как сообщает городской департамент транспорта, будет временно изменена схема движения общественного транспорта.
Автобусные маршруты №№ 61, 247, 261 проследуют в объезд по пр. Ленину, ул. Полевой, ул. Молодогвардейской, ул. Вилоновской, ул. Чапаевской, ул. Красноармейской. Маршрут № 11 будет курсировать по ул. Венцека, ул. Куйбышева, ул. Красноармейской, ул. Чапаевской, ул. Вилоновской, ул. Молодогвардейской, ул. Полевой, пр. Ленина, ул. Осипенко, ул. Ново-Садовой.
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