В центре Самары ограничат движение

Это связано с проведением Всероссийского полумарафона «Забег».



По данным горадминистрации, с 7:00 до 14:30 21 мая будет ограничено движение транспорта на следующих участках улиц:



- по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновская;

- по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;

- по ул. Вилоновская от Волжского проспекта до ул. Максима Горького;

- по ул. Куйбышева от ул. Шостаковича до ул. Вилоновская.



Также с 20:00 20 мая до 14:30 21 мая будут запрещены остановка и стоянка транспорта на следующих участках:



- по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Вилоновская;

- по ул. Вилоновская от Волжского проспекта до ул. Максима Горького;

- по ул. Максима Горького от ул. Вилоновская до ул. Красноармейской.



Кроме того, как сообщает городской департамент транспорта, будет временно изменена схема движения общественного транспорта.



Автобусные маршруты №№ 61, 247, 261 проследуют в объезд по пр. Ленину, ул. Полевой, ул. Молодогвардейской, ул. Вилоновской, ул. Чапаевской, ул. Красноармейской. Маршрут № 11 будет курсировать по ул. Венцека, ул. Куйбышева, ул. Красноармейской, ул. Чапаевской, ул. Вилоновской, ул. Молодогвардейской, ул. Полевой, пр. Ленина, ул. Осипенко, ул. Ново-Садовой.