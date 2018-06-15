В центре Самары обновили еще два сквера

На одном из гостевых маршрутов города стало на два благоустроенных сквера больше. Городские власти обновили сквер Сафонова и сквер у дома №62 на улице Красноармейской. В них уложили плитку, установили новые фонари, лавки, урны для мусора. Помимо этого, привели в порядок газоны. Стоит добавить, что в сквере у "генеральского" дома обновили чашу фонтана.Напомним, что весной этого года с пересечения Арцыбушевской и Красноармейской убрали торговые ряды.