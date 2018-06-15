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В центре Самары обновили еще два сквера

Они находятся на пересечении Арцыбушевской и Красноармейской.

На одном из гостевых маршрутов города стало на два благоустроенных сквера больше. Городские власти обновили сквер Сафонова и  сквер у дома №62 на улице Красноармейской. В них уложили плитку, установили новые фонари, лавки, урны для мусора. Помимо этого, привели в порядок газоны. Стоит добавить, что в сквере у "генеральского" дома обновили чашу фонтана.

Напомним, что весной этого года с пересечения Арцыбушевской и Красноармейской убрали торговые ряды.  
Дата: 15 июня 2018 , 09:57
201
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Кирилл Ляхманов
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