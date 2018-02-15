В центре Самары на время празднования Масленицы ограничат движение

По данным горадминистрации, временно ограничат движение транспорта:- с 00:00 пятницы, 16 февраля, до 23:00 воскресенья, 18 февраля,- на площади Куйбышева;- с 8:00 до 19:00 воскресенья, 18 февраля, - на улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской и на Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе.Также в Самаре с 00:00 16 февраля до 23:00 18 февраля будут запрещены остановка и стоянка машин на площади Куйбышева со стороны Вилоновской и Красноармейской.Кроме того, с 8:00 до 19:00 18 февраля общественный транспорт будет ходить по скорректированной схеме.