В центре Самары иностранных туристов развлекают народными песнями

Тысячи болельщиков из разных стран мира прибывают в Самару. Город нарядился для встречи гостей. Улицы в историческом центре стали пешеходными, рядом с ресторанами под навесами установили столики. Но без народной музыки и песни болельщики вряд ли ощутили бы настоящий самарский колорит.Уже первые аккорды народной песни «Вьется, вьется вдаль моя дороженька» привлекли всеобщее внимание. Многие просто рты раскрыли от изумления, когда прямо посреди улицы Куйбышева появились красавицы в кокошниках и лазурных сарафанах. Выступление артистов Волжского народного хора произвело настоящий фурор. Вот, например, обескураженный гид не может собрать вмиг рассыпавшуюся группу австралийских гостей, чтобы повести их на выставку в Художественный музей. Они бросились к нашим артистам и пустились в пляс под звуки гармошки. Датчане, костариканцы, сербы, швейцарцы хотели сфотографироваться вместе с такими яркими представителями русской традиционной культуры.Мастерство и слаженность исполнения поразили слушателей. Ведь иностранцы больше привыкли к фольклорным ансамблям, в которых яркость образов более важна, чем профессионализм.Среди тех, кто вышел с песней на улицу, были заслуженная артистка РФ Людмила Дюдяева и лауреат международных конкурсов Оксана Сидорова. В музыкальной прогулке участвовали также прекрасные певцы Татьяна Курицына, Иван Перекрестов, Надежда Евтеева, Сергей Зуев, Ирина Коростелева, Станислав Иванов. И без усилительной аппаратуры их голоса раздавались по центральным улицам старого города. Лихо играл на гармони дипломант всероссийского конкурса Дмитрий Данилин. Он перенял манеру исполнения у деревенских музыкантов: Дмитрий сам проживает каждую ноту, пританцовывает, шутит и заводит публику. Действительно, устоять невозможно. Особенно когда играет «Калинку» - ноги сами идут в пляс.На Ленинградской артисты грянули свою коронную «Ах, Самара-городок». А затем постарались вовлечь зрителей в свой хоровод, запев шуточную песню «Акулинька». Артистам хора самим очень понравилось такое неформальное общение со зрителями. Они тоже получили заряд положительных эмоций от горячей встречи с людьми, которые расскажут о песнях волжан в других странах и на других континентах.