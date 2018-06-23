В центре Самары иностранных туристов развлекают народными песнями
Волжский народный хор «зажег» в центре города.
Тысячи болельщиков из разных стран мира прибывают в Самару. Город нарядился для встречи гостей. Улицы в историческом центре стали пешеходными, рядом с ресторанами под навесами установили столики. Но без народной музыки и песни болельщики вряд ли ощутили бы настоящий самарский колорит.
Уже первые аккорды народной песни «Вьется, вьется вдаль моя дороженька» привлекли всеобщее внимание. Многие просто рты раскрыли от изумления, когда прямо посреди улицы Куйбышева появились красавицы в кокошниках и лазурных сарафанах. Выступление артистов Волжского народного хора произвело настоящий фурор. Вот, например, обескураженный гид не может собрать вмиг рассыпавшуюся группу австралийских гостей, чтобы повести их на выставку в Художественный музей. Они бросились к нашим артистам и пустились в пляс под звуки гармошки. Датчане, костариканцы, сербы, швейцарцы хотели сфотографироваться вместе с такими яркими представителями русской традиционной культуры.
Мастерство и слаженность исполнения поразили слушателей. Ведь иностранцы больше привыкли к фольклорным ансамблям, в которых яркость образов более важна, чем профессионализм.
Среди тех, кто вышел с песней на улицу, были заслуженная артистка РФ Людмила Дюдяева и лауреат международных конкурсов Оксана Сидорова. В музыкальной прогулке участвовали также прекрасные певцы Татьяна Курицына, Иван Перекрестов, Надежда Евтеева, Сергей Зуев, Ирина Коростелева, Станислав Иванов. И без усилительной аппаратуры их голоса раздавались по центральным улицам старого города. Лихо играл на гармони дипломант всероссийского конкурса Дмитрий Данилин. Он перенял манеру исполнения у деревенских музыкантов: Дмитрий сам проживает каждую ноту, пританцовывает, шутит и заводит публику. Действительно, устоять невозможно. Особенно когда играет «Калинку» - ноги сами идут в пляс.
На Ленинградской артисты грянули свою коронную «Ах, Самара-городок». А затем постарались вовлечь зрителей в свой хоровод, запев шуточную песню «Акулинька». Артистам хора самим очень понравилось такое неформальное общение со зрителями. Они тоже получили заряд положительных эмоций от горячей встречи с людьми, которые расскажут о песнях волжан в других странах и на других континентах.
Тысячи болельщиков из разных стран мира прибывают в Самару. Город нарядился для встречи гостей. Улицы в историческом центре стали пешеходными, рядом с ресторанами под навесами установили столики. Но без народной музыки и песни болельщики вряд ли ощутили бы настоящий самарский колорит.
Уже первые аккорды народной песни «Вьется, вьется вдаль моя дороженька» привлекли всеобщее внимание. Многие просто рты раскрыли от изумления, когда прямо посреди улицы Куйбышева появились красавицы в кокошниках и лазурных сарафанах. Выступление артистов Волжского народного хора произвело настоящий фурор. Вот, например, обескураженный гид не может собрать вмиг рассыпавшуюся группу австралийских гостей, чтобы повести их на выставку в Художественный музей. Они бросились к нашим артистам и пустились в пляс под звуки гармошки. Датчане, костариканцы, сербы, швейцарцы хотели сфотографироваться вместе с такими яркими представителями русской традиционной культуры.
Мастерство и слаженность исполнения поразили слушателей. Ведь иностранцы больше привыкли к фольклорным ансамблям, в которых яркость образов более важна, чем профессионализм.
Среди тех, кто вышел с песней на улицу, были заслуженная артистка РФ Людмила Дюдяева и лауреат международных конкурсов Оксана Сидорова. В музыкальной прогулке участвовали также прекрасные певцы Татьяна Курицына, Иван Перекрестов, Надежда Евтеева, Сергей Зуев, Ирина Коростелева, Станислав Иванов. И без усилительной аппаратуры их голоса раздавались по центральным улицам старого города. Лихо играл на гармони дипломант всероссийского конкурса Дмитрий Данилин. Он перенял манеру исполнения у деревенских музыкантов: Дмитрий сам проживает каждую ноту, пританцовывает, шутит и заводит публику. Действительно, устоять невозможно. Особенно когда играет «Калинку» - ноги сами идут в пляс.
На Ленинградской артисты грянули свою коронную «Ах, Самара-городок». А затем постарались вовлечь зрителей в свой хоровод, запев шуточную песню «Акулинька». Артистам хора самим очень понравилось такое неформальное общение со зрителями. Они тоже получили заряд положительных эмоций от горячей встречи с людьми, которые расскажут о песнях волжан в других странах и на других континентах.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
23 июня 2018
281
23 июня 2018
250
23 июня 2018
310
23 июня 2018
278
22 июня 2018
510
23 июня 2018 , 15:55
281
Гостей самарского Фестиваля болельщиков FIFA поливают водой волонтеры
23 июня 2018 , 14:11
266
Среди них фанаты из России, Сербии, Коста-Рики, Дании, Австралии, Мексики, США и других стран мира.
23 июня 2018 , 12:41
278
Одной из популярных точек маршрута иностранных гостей, приехавших на Чемпионат, стал недавно...
23 июня 2018 , 13:04
250
В минувший четверг болельщики шли на «Самара Арену» по большому счету на Каспера...
23 июня 2018 , 12:48
310
Программа развлечений на стадионе «Самара Арена» в день матча между Уругваем и Россией.
23 июня 2018 , 11:45
315
Волжский народный хор «зажег» в центре города.
23 июня 2018 , 10:58
295
На этой неделе глава города Елена Лапушкина провела личный прием граждан. Несколько самарцев...
23 июня 2018 , 10:37
178
"Дубраве" поможет "Древо": Дмитрий Азаров провел совещание для решения проблемы с дольщиками поселка
В минувший четверг под председательством главы региона Дмитрия Азарова прошло...
22 июня 2018 , 17:59
510
В субботу и воскресенье, 23 и 24 июля, работа Фестиваля на площади Куйбышева стартует в 14:00.
22 июня 2018 , 16:56
283
Более тысячи самарцев пришли возложить цветы в День памяти и скорби.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
25
26
27
28
29
30
1
19 июня 2018
8243
1
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
17 июня 2018
7779
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
2 июня 2018
7590
9
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
17 июня 2018
7198
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
14 июня 2018
6468
Схемы перекрытий улиц и движения транспорта
9 июня 2018
1092
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
22 июня 2018
377
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
429
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
22 июня 2018
273
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.
25 мая 2018
477
Соответствующее постановление было принято Правительством Самарской области.