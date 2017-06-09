В центре Самары автоледи на «четырнадцатой» сбила парня и скрылась с места ДТП
Инцидент произошел в среду, 7 июня, в 18:40 в Самарском районе.
36-летняя женщина за рулем «четырнадцатой» (стаж - 10 лет) ехала по улице Ленинградской со стороны Ленинской и начала поворачивать налево на Садовую. В результате автомобилистка сбила 20-летнего парня. Он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на «зеленый».
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, сразу после этого женщина скрылась с места происшествия, не оказав пострадавшему первую помощь. В результате ДТП пешеход получил травмы, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц и госпитализирован.
Спустя некоторое время после случившегося стражи правопорядка задержали предполагаемую виновницу аварии. На предложение полицейских пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения женщина ответила отказом.
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
36-летняя женщина за рулем «четырнадцатой» (стаж - 10 лет) ехала по улице Ленинградской со стороны Ленинской и начала поворачивать налево на Садовую. В результате автомобилистка сбила 20-летнего парня. Он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на «зеленый».
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, сразу после этого женщина скрылась с места происшествия, не оказав пострадавшему первую помощь. В результате ДТП пешеход получил травмы, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц и госпитализирован.
Спустя некоторое время после случившегося стражи правопорядка задержали предполагаемую виновницу аварии. На предложение полицейских пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения женщина ответила отказом.
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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