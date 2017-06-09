В центре Самары автоледи на «четырнадцатой» сбила парня и скрылась с места ДТП

36-летняя женщина за рулем «четырнадцатой» (стаж - 10 лет) ехала по улице Ленинградской со стороны Ленинской и начала поворачивать налево на Садовую. В результате автомобилистка сбила 20-летнего парня. Он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на «зеленый».Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, сразу после этого женщина скрылась с места происшествия, не оказав пострадавшему первую помощь. В результате ДТП пешеход получил травмы, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц и госпитализирован.Спустя некоторое время после случившегося стражи правопорядка задержали предполагаемую виновницу аварии. На предложение полицейских пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения женщина ответила отказом.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.