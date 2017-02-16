В тройном ДТП на Стара-Загоре пострадали три человека

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 36-летний водитель автомобиля Toyota Corolla ехал в снегопад со стороны проспекта Кирова в направлении Воронежской. По предварительной версии полицейских, превысив скорость, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Datsun on-Dо, которую после удара отбросило на остановившуюся Mazda-3.36-летняя женщина, находившаяся за рулем Datsun, её 23-летняя пассажирка, а также 29-летний пассажир Toyota Corolla получили травмы. На предложение полицейских пройти медосвидетельствование предполагаемый виновник аварии ответил отказом. Водители остальных машин были в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.