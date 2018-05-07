В третьем тестовом матче на «Самара Арене» сыграют «Лада-Тольятти» и «Носта» из Новотроицка
Игра пройдет в среду, 16 мая.
До начала Чемпионата мира по футболу на «Самара Арене» должны пройти три тестовых матча. Напомним, что первый из них состоялся 28 апреля. В этот день «Крылья Советов» сыграли с воронежским «Факелом». Игра собрала 15 000 зрителей. Второй тестовый матч на новом стадионе состоялся 6 мая. На матч «Крылья Советов» - «Кубань» пришли больше 40 тысяч зрителей. Это рекорд посещаемости матчей «Крыльев Советов» в 21 веке.
Домашних игр в этом сезоне у самарской команды не осталось. Поэтому было принято решение о проведении на «Самара Арене» поединка ПФЛ группы «Урал-Приволжье» между тольяттинской «Ладой» и «Ностой» из Новотроицка. Как сообщили sgpress.ru в пресс-службе команды из автограда, после подписания необходимых документов появится официальное сообщение об этом.
До начала Чемпионата мира по футболу на «Самара Арене» должны пройти три тестовых матча. Напомним, что первый из них состоялся 28 апреля. В этот день «Крылья Советов» сыграли с воронежским «Факелом». Игра собрала 15 000 зрителей. Второй тестовый матч на новом стадионе состоялся 6 мая. На матч «Крылья Советов» - «Кубань» пришли больше 40 тысяч зрителей. Это рекорд посещаемости матчей «Крыльев Советов» в 21 веке.
Домашних игр в этом сезоне у самарской команды не осталось. Поэтому было принято решение о проведении на «Самара Арене» поединка ПФЛ группы «Урал-Приволжье» между тольяттинской «Ладой» и «Ностой» из Новотроицка. Как сообщили sgpress.ru в пресс-службе команды из автограда, после подписания необходимых документов появится официальное сообщение об этом.
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