В третьем тестовом матче на «Самара Арене» сыграют «Лада-Тольятти» и «Носта» из Новотроицка

Игра пройдет в среду, 16 мая.



До начала Чемпионата мира по футболу на «Самара Арене» должны пройти три тестовых матча. Напомним, что первый из них состоялся 28 апреля. В этот день «Крылья Советов» сыграли с воронежским «Факелом». Игра собрала 15 000 зрителей. Второй тестовый матч на новом стадионе состоялся 6 мая. На матч «Крылья Советов» - «Кубань» пришли больше 40 тысяч зрителей. Это рекорд посещаемости матчей «Крыльев Советов» в 21 веке.



Домашних игр в этом сезоне у самарской команды не осталось. Поэтому было принято решение о проведении на «Самара Арене» поединка ПФЛ группы «Урал-Приволжье» между тольяттинской «Ладой» и «Ностой» из Новотроицка. Как сообщили sgpress.ru в пресс-службе команды из автограда, после подписания необходимых документов появится официальное сообщение об этом.