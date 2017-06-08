В трех районах Самары откроются сельскохозяйственные ярмарки

Как сообщает пресс-служба городской администрации, жители города смогут приобрести продукцию от местных и региональных товаропроизводителей на Пугачевском тракте (в районе дома №13 на пересечении с улицей Нефтяников), на Московском шоссе (в районе дома № 147, на пересечении с Воронежской) и в поселке Мехзавод (квартал 4, перед домом №9).Время работы сельскохозяйственных ярмарок - с 9:00 до 18:00.