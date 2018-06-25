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В транспортные пункты для маломобильных граждан обратились более четырех тысяч человек

Они находятся на площади Революции, рядом с площадью Славы (в сквере Победы) и на стадионе «Локомотив».

По информации городского департамента опеки, попечительства и соцподдержки, с 14 по 21 июня в пункты за помощью обратилось 4001 человек, из них 1009 иностранцев.

38 маломобильных граждан на спецтранспорте доставили на площадку Фестиваля болельщиков FIFA, еще двоих - к «Доступному пляжу».

Добавим, что в Самаре с 13 июня по 16 июля с 9:00 до 21:00 работает многоканальный справочный телефон по вопросам помощи маломобильным гражданам 8-800-222-82-78 (телефон работает все дни, кроме 29 июня, 4, 5, 8, 9, 12 и 13 июля). Здесь уже отработано 177 телефонных обращений.
Дата: 25 июня 2018 , 14:19
193
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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