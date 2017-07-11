В тольяттинском кафе нетрезвый мужчина стрелял из травматического оружия
Инцидент произошел на Лесопарковом шоссе в Центральном районе.
По данным полиции, между нетрезвыми отдыхающими - двумя 27-летними местными жителями и 40-летним мужчиной разгорелся конфликт. В ходе ссоры последний выстрелил в своих обидчиков и скрылся. Пострадавшим оказали в больнице необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.
Вскоре полицейские установили личность подозреваемого и задержали его у него дома. Он сам отдал сотрудникам полиции зарегистрированный пистолет и признал свою вину.
По факту хулиганства в отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным полиции, между нетрезвыми отдыхающими - двумя 27-летними местными жителями и 40-летним мужчиной разгорелся конфликт. В ходе ссоры последний выстрелил в своих обидчиков и скрылся. Пострадавшим оказали в больнице необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.
Вскоре полицейские установили личность подозреваемого и задержали его у него дома. Он сам отдал сотрудникам полиции зарегистрированный пистолет и признал свою вину.
По факту хулиганства в отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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