В течение месяца от магазина "Кристалл" на улице XXII Партсъезда уберут 20 незаконных киосков

В среду, 19 июля, был вывезен один из них - киоск с шаурмой и различной выпечкой.



- Мы продолжаем готовиться к Чемпионату мира по футболу, борясь с несанкционированной торговлей, - рассказал заместитель руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации городского округа Самара Дмитрий Ефремов. – На территории около магазина «Кристалл» примерно 20 киосков установлены незаконно. Все они подлежат демонтажу и вывозу.



Сотрудники администрации надеются – что пример торговой точки с шаурмой станет наукой для нелегальных предпринимателей. Если они захотят вернуть свое имущество, то обязаны будут возместить затраты на демонтаж и хранение павильона. Поэтому дешевле убрать свою собственность самостоятельно. На это у предпринимателей осталось совсем немного времени – в течение месяца все незаконные объекты возле «Кристалла» будут демонтированы.