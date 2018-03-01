В театре драмы состоится премьера спектакля про Наполеона

21 и 22 апреля в Самарском академическом театре драмы им. Горького (пл. Чапаева,1) состоится премьера спектакля «Корсиканка» по одноименной пьесе чешского драматурга Иржи Губача.



По сюжету пьесы Наполеон Бонапарт уже сослан на остров Святой Елены. Великий император сталкивается с отталкивающей стороной реальности - крысы прогрызли камзол и нечего есть. Но как всегда, мир преображается, когда на сцене появляется любовь в облике прекрасной островитянки. Текст пьесы можно назвать сентиментальным, ироничным и фарсовым.



По словам режиссера-постановщика Валерия Гришко, спектакль специально ставился на заслуженного артиста РФ, лауреата премии «Золотая Маска» Владимира Гальченко:



- Зрители соскучились по главным ролям в исполнении актера.