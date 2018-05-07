В театре «Самарская площадь» состоится премьера по пьесе Ивана Вырыпаева

5 и 6 июня в театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Иллюзии» (16+) по пьесе Ивана Вырыпаева. Пьеса-головоломка состоит из небольших рассказов-монологов, в которых персонажи рассуждают об истинной любви и вечных ценностях.

Постановщик - художественный руководитель театра Евгений Дробышев.

В спектакле заняты артисты: Владимир Лоркин, Сергей Булатов, Екатерина Репина, Анастасия Карпинская.