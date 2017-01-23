23 января 2017 года,
20:10
$ 59.67    63.73   Нефть 55.52 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В театре «Самарская площадь» пройдет благотворительное мероприятие

Оно проводится специально для людей с ограниченными физическими возможностями.

Как сообщает пресс-служба театра, 24 января в 11.00 состоится показ фильма с участием людей с ограниченными возможностями здоровья, которые совместно с профессионалами пробовали себя в роли киноактеров.

В 11:30 состоится показ фильма «Легенда №17» с тифлокомментариями и субтитрами. Он был создан специально для инвалидов по зрению и слуху. 
Дата: 23 января 2017 , 15:46
132
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
no photo
23 января 2017
133
МП «Инженерная служба» на 85% увеличило прибыль
МП «Самараводоканал» планирует увеличить доходы на 13%
23 января 2017
100
МП «Самараводоканал» планирует увеличить доходы на 13%
30 января начнется запись в первые классы самарских школ
23 января 2017
110
30 января начнется запись в первые классы самарских школ
В Самаре в 2017 году на ремонт дорог направят более 2 млрд. рублей. Полный список
23 января 2017
202
В Самаре в 2017 году на ремонт дорог направят более 2 млрд. рублей. Полный список
Поменялось расписание движения судов от Самары до Рождествено
23 января 2017
188
Поменялось расписание движения судов от Самары до Рождествено
no photo
23 января 2017
1822
В Самаре возбуждено дело по факту смерти девушки в роддоме
no photo
23 января 2017
100
Больше возможностей с потребительским кредитом
no photo
23 января 2017
108
Самара стала центром притяжения юных ученых со всей страны
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по продажам легковых автомобилей
23 января 2017
113
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по продажам легковых автомобилей
Лента новостей
23 января 2017 , 18:21
133
МП «Инженерная служба» на 85% увеличило прибыль
 В результате доходы предприятия за минувший год составили 43 млн рублей.
23 января 2017 , 18:18
100
МП «Самараводоканал» планирует увеличить доходы на 13%
 Об этом стало известно в ходе встречи главы города Олега Фурсова с директором предприятия...
23 января 2017 , 18:14
110
30 января начнется запись в первые классы самарских школ
  Через неделю начнется прием заявлений на зачисление детей в первые классы муниципальных...
23 января 2017 , 17:47
202
В Самаре в 2017 году на ремонт дорог направят более 2 млрд. рублей. Полный список
Об этом 23 января на рабочем совещании при Главе Самары сообщил руководитель департамента...
23 января 2017 , 17:40
188
Поменялось расписание движения судов от Самары до Рождествено
Изменения вступили в силу сегодня, 23 января. 
23 января 2017 , 17:39
1822
В Самаре возбуждено дело по факту смерти девушки в роддоме
  Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
23 января 2017 , 17:13
100
Больше возможностей с потребительским кредитом
Обустроить жилье, купить новую мебель и технику, реализовать давно задуманные планы на отпуск...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
4473
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
3429
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
12 января 2017
2746
Подозреваемый в убийстве мужчины в самарском кафе задержан
  Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Кировском районе Самары в ночь с 7 на...
В Самарской области в столкновении Опеля и Калины погибли два человека
4 января 2017
2706
В Самарской области в столкновении Опеля и Калины погибли два человека
  ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в двенадцатом часу дня на трассе...
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
978
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
11 января 2017
701
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
  Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
815
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
«Сладкая жизнь» Дмитрия Кушнира. Как самарцы подкармливали артистов Большого театра. Часть 2
26 декабря 2016
248
«Сладкая жизнь» Дмитрия Кушнира. Как самарцы подкармливали артистов Большого театра. Часть 2
Дмитрий Кушнир в годы Великой Отечественной возглавлял Тимашевский сахарный комбинат
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.