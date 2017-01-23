В театре «Самарская площадь» пройдет благотворительное мероприятие

Как сообщает пресс-служба театра, 24 января в 11.00 состоится показ фильма с участием людей с ограниченными возможностями здоровья, которые совместно с профессионалами пробовали себя в роли киноактеров.В 11:30 состоится показ фильма «Легенда №17» с тифлокомментариями и субтитрами. Он был создан специально для инвалидов по зрению и слуху.