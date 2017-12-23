В театре «СамАрт» готовят премьеру «Маугли»

- У них сложился интересный творческий тандем, - подчеркнул художественный руководитель театра Павел Маркелов. - У нас в репертуаре есть их «Сказки Пушкина», к новому году они создали «Конек-Горбунок». «Маугли» будет большой работой, преимущественно пластической. Павел - прекрасный хореограф, с которым мы давно сотрудничаем - сам предложил это название как исследование человеческой природы в животном и животной природы в человеке. В этой теме прячется бездна.