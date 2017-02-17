В связи с коммунальной аварией на Московском шоссе организована работа "горячей линии"

Жители поселка Мехзавод и микрорайона Крутые Ключи, которые остались без холодного водоснабжения из-за порыва на трубопроводе, могут позвонить по телефону "горячей линии".



За ее работу отвечает департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары. По телефонам "горячей линии" инвалиды, престарелые, одинокие граждане, а также семьи с малолетними детьми, проживающие в поселке Мехзавод и микрорайоне Крутые Ключи, могут звонить в том случае, если кому-то из них тяжело самостоятельно принести домой воду из бойлеров.



- Кроме того, по вышеуказанным номерам можно сообщить о людях, которые нуждаются в помощи, а также узнать места размещения бойлеров с питьевой водой, - говорится в официальном сообщении горадминистрации.



Телефоны "горячей линии" - 332 24 49 и 950 03 13.