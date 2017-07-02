В связи с ДТП в Татарстане в Самаре создан оперативный штаб

56-летний водитель автобуса «Неоплан», ехавшего из Самары в Ижевск, столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке КамАЗом. После удара автобус перевернулся и загорелся.По предварительным данным, в результате аварии погибли 13 пассажиров автобуса. Еще 12 человек с различными травмами были госпитализированы. Их личности устанавливаются.Отметим, что в связи с ДТП в Самаре создан оперативный штаб. Всем родственникам и близким погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь.