В связи с ДТП в Татарстане в Самаре создан оперативный штаб
Напомним, дорожный инцидент произошел в ночь с субботы, 1 июля, на воскресенье, 2 июля, приблизительно в 0:40, на 52 км трассы «Альметьевск-Заинск».
56-летний водитель автобуса «Неоплан», ехавшего из Самары в Ижевск, столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке КамАЗом. После удара автобус перевернулся и загорелся.
По предварительным данным, в результате аварии погибли 13 пассажиров автобуса. Еще 12 человек с различными травмами были госпитализированы. Их личности устанавливаются.
Отметим, что в связи с ДТП в Самаре создан оперативный штаб. Всем родственникам и близким погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь.
56-летний водитель автобуса «Неоплан», ехавшего из Самары в Ижевск, столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке КамАЗом. После удара автобус перевернулся и загорелся.
По предварительным данным, в результате аварии погибли 13 пассажиров автобуса. Еще 12 человек с различными травмами были госпитализированы. Их личности устанавливаются.
Отметим, что в связи с ДТП в Самаре создан оперативный штаб. Всем родственникам и близким погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь.
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