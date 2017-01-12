В суде удалось оспорить дополнительное повышение тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение

Соответствующее решение вынес арбитраж Москвы. Иск был подан по месту нахождения Федеральной антимонопольной службы, которая прошлым летом издала приказы, обернувшиеся в пользу ООО «Самарские коммунальные системы».Напомним, что в прошлом году тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение повышались дважды, вопреки обычному порядку вещей. С 1 июля они увеличились планово. А с 1 октября - по отдельным приказам ФАС, утвержденным после того, как в антимонопольную службу обратились «СКС», которые занимаются эксплуатацией системы водоснабжения в областном центре. В итоге на 1,54 рубля увеличилась стоимость кубометра холодной воды - до 26,17 рубля.Водоотведение подорожало на 2,07 рубля и составило 13,4 рубля за куб.Суд Москвы признал приказы антимонопольного органа незаконными, а его доводы - не подтвержденными материалами дела и основанными на ошибочном толковании норм права. Однако говорить о том, что дело выиграно окончательно и тарифы уже сейчас «откатят» назад, пока рано, сделан только первый шаг в этом непростом процессе. У «СКС» есть право обжаловать решение в следующей инстанции.