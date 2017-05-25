В субботу в парке Гагарина пройдет ХХIV фестиваль «Пресса-2017»
Последняя суббота мая в Самаре - особенный день для всех работников медиа и людей, которые любят читать газеты, смотреть телепередачи, слушать радио, начинают день с ленты новостей.
Традиционный журналистский фестиваль при поддержке городской администрации в этом году пройдет уже в 24-й раз, но впервые - на новой площадке. На традиционной локации фестиваля - в Струковском саду - уже стартовали работы по комплексному благоустройству. Поэтому работников СМИ в этом году принимает парк им. Гагарина - один из самых ухоженных в Самаре и популярных среди горожан. И это далеко не единственная новация. Например, в этом году при подготовке фестиваля «Самарская газета» объединила усилия с телеканалом «Самара-ГИС». Наша совместная площадка будет расположена непосредственно у входа в парк со стороны Московского шоссе (на карте №6).
С футбольным акцентом
Всю первую половину дня - а точнее, до 14.00 - в парке будет работать более десяти площадок, представляющих различные СМИ Самары и области. Также в празднике поучаствуют учебные заведения, в которых готовят будущих «акул пера». Несмотря на разную направленность, все площадки будут объединены общей темой фестиваля. В этом году это предстоящий Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Каждое СМИ предложит те или иные активности, связанные с футбольной темой. Например, на главной сцене выступят черлидеры и пройдет показательное выступление мастера футбольного фристайла. А на объединенной площадке «СГ» и телеканала «Самара-ГИС» проведут открытую тренировку юные футболисты, пройдет конкурс рисунков «Футбол глазами детей», а также турнир по мини-футболу.
Сыграют на интерес
Праздник футбола, конечно, не обойдется без зрелищной и интересной игры. Изюминкой мероприятия станет товарищеский матч между футболистами и ветеранами ПФК «Крылья Советов» и командой представителей СМИ. Матч пройдет на парковом стадионе, начало - в полдень. Планируется, что в фестивале примет участие один из послов Самары в качестве города-организатора ЧМ, а также кандидаты в волонтеры мундиаля. Для гостей праздника будут организованы оригинальные фотозоны и конкурс фотографий #smr2018 в Instagram, футбольные мастер-классы, концерты творческих коллективов, розыгрыши призов, благотворительные акции и полевая кухня.
Ирина Цветкова, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ:
• Мы очень рады, что проведение в конце мая фестиваля прессы уже давно стало доброй традицией. Жители города любят и ждут этого события. В этом году праздник СМИ пройдет в 24-й раз и впервые на территории парка имени Юрия Гагарина. Тема нынешнего фестиваля - «Самара в игре», и посвящен он предстоящему всемирному спортивному событию - Чемпионату мира по футболу. Очень рада, что все участники фестиваля - а это несколько десятков региональных СМИ - поддержали редложенную тему. В программе фестиваля: футбольный матч с участием журналистов и ветеранов клуба «Крылья Советов», розыгрыши призов, тематические викторины, интерактивные игры и многое другое. Уверена, что праздник получится ярким и придется по душе и детям, и взрослым.
Елена Рыжкова, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:
• Фестиваль прессы - это уникальный самарский проект, который уже давно перешагнул рамки отраслевого мероприятия, интересного только работникам медиаиндустрии. Каждый год в этом празднике принимают участие тысячи горожан. Приходят семьями, общаются, участвуют в конкурсах, слушают хорошую музыку и знакомятся с людьми, которых до этого видели лишь на страницах газет или с экрана телевизора. А представители СМИ, в свою очередь, знакомятся с читателями и зрителями. А ведь это крайне важно для журналиста - увидеть адресата своих статей и сюжетов, получить обратную связь, сверить ориентиры и с новыми силами вернуться к работе. Приглашаем всех принять участие в этом мероприятии, которое обещает стать масштабным и интересным городским праздником.
***
На нашей площадке будет презентован ретровыпуск издания - итог совместного проекта «СГ» и Самарского литературно-мемориального музея им. Максима Горького «Несколько дней в роли сотрудника провинциальной газеты». Гостей также ждет фотозона в стиле конца XIX века и традиционная льготная подписка на издание.
ПРОГРАММА проведения ХХIV журналистского фестиваля «Пресса-2017», посвященного предстоящему Чемпионату мира по футболу-2018
ПЛОЩАДКИ:
№1 Телерадиокомпания «ТЕРРА»;
№2 Газета «Тюрьма и воля» Общественного совета при УФСИН РФ по Самарской области;
№3 Объединенная площадка телерадиокомпании «Губерния» и газеты «Волжская коммуна»;
№4 Студенческий пресс-центр Самарского университета;
№5 Объединенная площадка информационно-новостного портала «Самарский край» и ИА «Центр спортивной информации»;
№6 Объединенная площадка «Самарской газеты» и телеканала «Самара-ГИС»;
№7 Объединенная площадка студенческой газеты «Академикус» (СГСПУ) и газеты «Парус надежды»;
№8 Мультимедийный холдинг «Комсомольская правда. Самара»;
№9 Радио «Самара-Максимум»;
№12 Газета «Трудовая Самара»;
№13 «Российская газета»;
№14 Еженедельник «Аргументы и факты. Самара»;
№17, 18 Пресс-служба ПФК «Крылья Советов»;
№21 Объединенная площадка национальных газет Дома дружбы народов Самарской области.
Традиционный журналистский фестиваль при поддержке городской администрации в этом году пройдет уже в 24-й раз, но впервые - на новой площадке. На традиционной локации фестиваля - в Струковском саду - уже стартовали работы по комплексному благоустройству. Поэтому работников СМИ в этом году принимает парк им. Гагарина - один из самых ухоженных в Самаре и популярных среди горожан. И это далеко не единственная новация. Например, в этом году при подготовке фестиваля «Самарская газета» объединила усилия с телеканалом «Самара-ГИС». Наша совместная площадка будет расположена непосредственно у входа в парк со стороны Московского шоссе (на карте №6).
С футбольным акцентом
Всю первую половину дня - а точнее, до 14.00 - в парке будет работать более десяти площадок, представляющих различные СМИ Самары и области. Также в празднике поучаствуют учебные заведения, в которых готовят будущих «акул пера». Несмотря на разную направленность, все площадки будут объединены общей темой фестиваля. В этом году это предстоящий Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. Каждое СМИ предложит те или иные активности, связанные с футбольной темой. Например, на главной сцене выступят черлидеры и пройдет показательное выступление мастера футбольного фристайла. А на объединенной площадке «СГ» и телеканала «Самара-ГИС» проведут открытую тренировку юные футболисты, пройдет конкурс рисунков «Футбол глазами детей», а также турнир по мини-футболу.
Сыграют на интерес
Праздник футбола, конечно, не обойдется без зрелищной и интересной игры. Изюминкой мероприятия станет товарищеский матч между футболистами и ветеранами ПФК «Крылья Советов» и командой представителей СМИ. Матч пройдет на парковом стадионе, начало - в полдень. Планируется, что в фестивале примет участие один из послов Самары в качестве города-организатора ЧМ, а также кандидаты в волонтеры мундиаля. Для гостей праздника будут организованы оригинальные фотозоны и конкурс фотографий #smr2018 в Instagram, футбольные мастер-классы, концерты творческих коллективов, розыгрыши призов, благотворительные акции и полевая кухня.
Ирина Цветкова, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ:
• Мы очень рады, что проведение в конце мая фестиваля прессы уже давно стало доброй традицией. Жители города любят и ждут этого события. В этом году праздник СМИ пройдет в 24-й раз и впервые на территории парка имени Юрия Гагарина. Тема нынешнего фестиваля - «Самара в игре», и посвящен он предстоящему всемирному спортивному событию - Чемпионату мира по футболу. Очень рада, что все участники фестиваля - а это несколько десятков региональных СМИ - поддержали редложенную тему. В программе фестиваля: футбольный матч с участием журналистов и ветеранов клуба «Крылья Советов», розыгрыши призов, тематические викторины, интерактивные игры и многое другое. Уверена, что праздник получится ярким и придется по душе и детям, и взрослым.
Елена Рыжкова, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:
• Фестиваль прессы - это уникальный самарский проект, который уже давно перешагнул рамки отраслевого мероприятия, интересного только работникам медиаиндустрии. Каждый год в этом празднике принимают участие тысячи горожан. Приходят семьями, общаются, участвуют в конкурсах, слушают хорошую музыку и знакомятся с людьми, которых до этого видели лишь на страницах газет или с экрана телевизора. А представители СМИ, в свою очередь, знакомятся с читателями и зрителями. А ведь это крайне важно для журналиста - увидеть адресата своих статей и сюжетов, получить обратную связь, сверить ориентиры и с новыми силами вернуться к работе. Приглашаем всех принять участие в этом мероприятии, которое обещает стать масштабным и интересным городским праздником.
***
На нашей площадке будет презентован ретровыпуск издания - итог совместного проекта «СГ» и Самарского литературно-мемориального музея им. Максима Горького «Несколько дней в роли сотрудника провинциальной газеты». Гостей также ждет фотозона в стиле конца XIX века и традиционная льготная подписка на издание.
ПРОГРАММА проведения ХХIV журналистского фестиваля «Пресса-2017», посвященного предстоящему Чемпионату мира по футболу-2018
ПЛОЩАДКИ:
№1 Телерадиокомпания «ТЕРРА»;
№2 Газета «Тюрьма и воля» Общественного совета при УФСИН РФ по Самарской области;
№3 Объединенная площадка телерадиокомпании «Губерния» и газеты «Волжская коммуна»;
№4 Студенческий пресс-центр Самарского университета;
№5 Объединенная площадка информационно-новостного портала «Самарский край» и ИА «Центр спортивной информации»;
№6 Объединенная площадка «Самарской газеты» и телеканала «Самара-ГИС»;
№7 Объединенная площадка студенческой газеты «Академикус» (СГСПУ) и газеты «Парус надежды»;
№8 Мультимедийный холдинг «Комсомольская правда. Самара»;
№9 Радио «Самара-Максимум»;
№12 Газета «Трудовая Самара»;
№13 «Российская газета»;
№14 Еженедельник «Аргументы и факты. Самара»;
№17, 18 Пресс-служба ПФК «Крылья Советов»;
№21 Объединенная площадка национальных газет Дома дружбы народов Самарской области.
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