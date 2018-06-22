В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области

В субботу, 23 июня, во всех налоговых инспекциях пройдет дополнительный день приема граждан по вопросам перехода на новый порядок применения ККТ, сообщает пресс-служба УФНС России по Самарской области.С 10.00 до 15.00 специалисты налоговых инспекций ответят на вопросы предпринимателей. В «Открытых классах по ККТ» расскажут об особенностях работы с современным кассовым оборудованием и регистрации с помощью электронного сервиса, разъяснят порядок предоставления до 18 тысяч рублей налогового вычета. Также можно будет зарегистрировать ККТ.Напомним, с 1 июля организации и индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников, на ЕНВД и патенте в сфере торговли и общепита, а также организации и ИП с работниками, занимающиеся вендингом, обязаны будут применять контрольно-кассовую технику.