В субботнике, прошедшем в Самаре 15 апреля, приняли участие более 30 тысяч человек
Он прошел в рамках месячника по благоустройству.
Как сообщает городская администрация, всего на субботники вышло почти 32 тыс. человек. За один день было собрано и вывезено более 5000 куб. метров мусора, очищена территория площадью 4235 тысяч кв. метров. Работы по благоустройству включали в себя побелку и обрезку деревьев, вскапывание газонов, окраску дорожных ограждений, прочесывание газонов, очистку фасадов зданий от незаконной рекламы и объявлений.
Напомним, 15 апреля на Воронежских озерах прошел Экологический субботник, в котором участвовали представители молодежных организаций и студенчества.
Также в рамках месячника по благоустройству 22 апреля, в день общегородского субботника, запланирована совместная акция «Спасем Волгу» администрации Самары и регионального отделения Русского географического общества. Активисты будут убирать правый и левый берега Волги.
Как сообщает городская администрация, всего на субботники вышло почти 32 тыс. человек. За один день было собрано и вывезено более 5000 куб. метров мусора, очищена территория площадью 4235 тысяч кв. метров. Работы по благоустройству включали в себя побелку и обрезку деревьев, вскапывание газонов, окраску дорожных ограждений, прочесывание газонов, очистку фасадов зданий от незаконной рекламы и объявлений.
Напомним, 15 апреля на Воронежских озерах прошел Экологический субботник, в котором участвовали представители молодежных организаций и студенчества.
Также в рамках месячника по благоустройству 22 апреля, в день общегородского субботника, запланирована совместная акция «Спасем Волгу» администрации Самары и регионального отделения Русского географического общества. Активисты будут убирать правый и левый берега Волги.
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