В строящемся «Парке дружбы народов» возвели семь национальных домов

Ростислав Хугаев рассказал о ходе строительства этнографического комплекса «Парк дружбы народов» в микрорайоне Волгарь Куйбышевского района Самары.- Это то, что мы оставляем для своих потомков. Это в своем роде первый комплекс в России. Он значимый не только для Самарской области, но для всей страны, - отметил Ростислав Хугаев.Он также подчеркнул, что проект национального парка был признан одним из лучших Евразийским экономическим сообществом. В настоящий момент возведены корпуса семи национальных домов, в парке началась высадка деревьев и кустарников. Также здесь будут обустроены декоративные дорожки и лужайки для отдыха.- Благодаря частно-государственному партнерству мы планируем завершить объект в ближайшее время, - пояснил Ростислав Хугаев.В ходе беседы он поблагодарил главу региона за поддержку в строительстве двусторонней дороги по улице Солженицына, которая соединит микрорайон Волгарь с Парком дружбы народов.Напомним, что комплекс «Парк дружбы народов» – архитектурный ансамбль из 22 подворий, раскрывающих культуру этносов, проживающих в Самарской области. Каждое из них имеет одинаковые размеры. В каждом доме планируется организовать интерактивную этнографическую комнату, лингафонные кабинеты, национальную библиотеку, ремесленную мастерскую. В них будут представлены предметы быта и творчества – всё, что отражает особенности культур и дух поселений.Центральным объектом комплекса станет Дом национальностей, включающий в себя концертный зал, конференц-зал, помещения для общественных молодежных организаций и гостиничные номера. Помимо этого, в «Парке дружбы народов» построят ЗАГС.В центре этнокультурного комплекса предусмотрена площадь для проведения национальных праздников, в которых смогут участвовать 10-15 тысяч человек. На выставочных площадках одновременно смогут присутствовать не менее 2,5 тысяч экспониаторов.За основной территорией «Парка дружбы народов» будет создан семейный парк с максимальным сохранением живописного естественного ландшафта. В этнокультурном комплексе планируется проведение экскурсий, концертов, конференций, национальных свадеб, межнациональных праздников и фестивалей.