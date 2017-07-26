В стране в 17-й раз прошел фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого

В пяти городах страны прошел традиционный фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого. К Самаре, где придумали этот парусно-песенный сбор, вновь присоединились верные соратники – любители парусных судов в Тольятти, Сочи, Владивостоке, Санкт-Петербурге. Дистанции, погодные условия, количество участников везде были разными, а идея одна: вспомнить неистового поэта, исполнителя, актера Владимира Высоцкого, и пройти речной или морской путь в его честь.

Организатором фестиваля-регаты, как всегда, стал самарский Центр-музей Владимира Высоцкого при поддержке минспорта губернии, департамента физической культуры и спорта Самары, федераций парусного спорта России и Самары, правительств тех регионов, которые также проводят у себя регату памяти. В предыдущие годы число участников регаты в пяти городах достигало полутысячи человек и более, в этом году их было не меньше.



Основной приз яхтенной гонки по традиции разыгрывался в Самаре вечером 25 июля, в день памяти Высоцкого. На волжской акватории между пристанью Осипенко и Постниковым оврагом на короткую спринт-дистанцию в 2,5 морские мили вышли 20 крейсерских яхт. Гонка-2017 кардинально отличалась ото всех предыдущих из-за очень высокого уровня воды и сильного течения. Кто не смог рассчитать все эти особенности – из-за допущенных ошибок проиграли. Хотя проигравшими в этой гонке обычно никого не считают. Это фестиваль, место встречи любителей парусов под песни Владимира Высоцкого. Все получили памятные призы, все слушали замечательные песни. Но все же абсолютного победителя всегда отмечают особо. В этом году им стала яхта «SUNNY». Переходящий приз администрации Самары вручили команде яхты «Блик». Ей же достался разыгранный Приз Удачи.



В творческой программе фестиваля-регаты выступили самарский клуб авторской песни «Жигули» - дипломант недавнего Грушинского фестиваля и Самарская Биллз-ассоциация. Исполнялись произведения легендарной группы «Биттлз», известных российских бардов и, конечно же, Владимира Высоцкого.