В столкновении нефтевоза с фурой погиб мужчина
ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано сегодня в 3:20 на 84 километре трассы «Самара - Большая Черниговка - граница с р.Казахстан» в Большеглушицком районе.
По предварительной версии сотрудников ГИБДД, водитель нефтевоза Фредлайнер выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Сканиа. В результате водитель нефтевоза погиб на месте происшествия. Его данные устанавливаются. 52-летний водитель большегруза не пострадал. Розлива нефти на месте ДТП нет.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.
По предварительной версии сотрудников ГИБДД, водитель нефтевоза Фредлайнер выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Сканиа. В результате водитель нефтевоза погиб на месте происшествия. Его данные устанавливаются. 52-летний водитель большегруза не пострадал. Розлива нефти на месте ДТП нет.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.
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