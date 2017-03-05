В столкновении нефтевоза с фурой погиб мужчина

По предварительной версии сотрудников ГИБДД, водитель нефтевоза Фредлайнер выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Сканиа. В результате водитель нефтевоза погиб на месте происшествия. Его данные устанавливаются. 52-летний водитель большегруза не пострадал. Розлива нефти на месте ДТП нет.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.