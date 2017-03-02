В столкновении фуры и легковушки погибли три человека

Как пишет портал «Маленькая Сызрань», автомобиль Джили Эмгранд ехал со стороны Сызрани в направлении Новоспасского. На 840 километре под Новоспасским водитель не справился с управлением, выехал на «встречку», где столкнулся с фурой Даф.Сообщается, что от удара иномарку разорвало на части, а фура съехала в кювет. В результате ДТП трое пассажиров легкового авто получили травмы, несовместимые с жизнью.