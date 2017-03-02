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В столкновении фуры и легковушки погибли три человека

ДТП произошло вчера около 18:00 в 40 километрах от Сызрани на трассе М-5 «Урал».

Как пишет портал «Маленькая Сызрань», автомобиль Джили Эмгранд ехал со стороны Сызрани в направлении Новоспасского. На 840 километре под Новоспасским водитель не справился с управлением, выехал на «встречку», где столкнулся с фурой Даф.

Сообщается, что от удара иномарку разорвало на части, а фура съехала в кювет. В результате ДТП трое пассажиров легкового авто получили травмы, несовместимые с жизнью.




Дата: 2 марта 2017 , 10:28
178
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: syzran-small.ru
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