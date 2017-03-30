В столкновении двух отечественных легковушек в Тольятти пострадали мужчина и женщина

47-летний водитель «десятки» (водительский стаж - 10 лет) ехал со стороны Хрящевского шоссе в направлении Южного шоссе. По предварительной версии полицейских, при выезде на регулируемый перекресток на «красный» мужчина столкнулся с Ладой Грантой под управлением 48-летнего мужчины (стаж - 16 лет).В результате ДТП 51-летний пассажир «десятки» и 52-летняя пассажирка Гранты получили травмы, с которыми были доставлены в одну из городских больниц. Врачи назначили пострадавшему мужчине амбулаторное лечение и приняли решение о госпитализации женщины. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы.В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.