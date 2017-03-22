В столкновении двух отечественных легковушек пострадали двое

62-летний водитель «четверки» (водительский стаж - 40 лет) ехал со стороны улицы Академика Платонова в направлении Ново-Садовой. Нарушив правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка, пенсионер столкнулся с «четырнадцатой». За ее рулем находилась 23-летняя девушка (стаж - 4 года), ехавшая по главной дороге.В результате ДТП автомобилистка и ее 26-летний пассажир получили травмы, с которыми были госпитализированы в одну из больниц города. В момент аварии оба водителя были трезвы. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.