В столкновении «десятки» и Ситроена пострадали двое

59-летний водитель «десятки» (водительский стаж - 32 года) ехал со стороны села Богатое в направлении Кинеля. По предварительной версии полицейских, его занесло на полосу встречного движения. В результате отечественная легковушка столкнулась с автомобилем Ситроен С3 под управлением 58-летнего мужчины (стаж - 37 лет).В результате ДТП водитель «десятки» и его 55-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести, с которыми были доставлены бригадой «скорой» в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент ДТП оба водителя были трезвы. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.