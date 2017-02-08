В столкновении «четырнадцатой» и фуры пострадали двое

26-летний водитель «двенадцатой» (стаж - 4 года) ехал со стороны Москвы в направлении Челябинска. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную дистанцию до идущего впереди транспорта, автомобилист столкнулся с фурой Рено Премиум под управлением 40-летнего мужчины (стаж - 19 лет).В результате ДТП водитель и 28-летний пассажир легковушки получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой» в ближайшую больницу и госпитализированы. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.