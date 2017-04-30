30 апреля 2017 года,
01:25
$ 56.98    62.04   Нефть 51.89 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В столкновении Шкоды и «десятки» погиб 56-летний мужчина

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в 11:10 на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе.

86-летний водитель Шкоды ехал со стороны Самары в направлении Сергиевска. По предварительной версии полицейских, при повороте налево автомобилист столкнулся с «десяткой» под управлением 23-летнего молодого человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в результате ДТП погиб 56-летний пассажир отечественной легковушки. Водители и две пассажирки иномарки получили травмы, их жизни ничего не угрожает. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



Дата: 29 апреля 2017 , 14:54
278
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
no photo
29 апреля 2017
127
В рамках общегородского субботника в Самаре высадили 500 кустов гортензий на набережной
В столкновении Шкоды и «десятки» погиб 56-летний мужчина
29 апреля 2017
278
В столкновении Шкоды и «десятки» погиб 56-летний мужчина
В честь 75-летия «Крыльев Советов» выпущена серия почтовых марок
29 апреля 2017
225
В честь 75-летия «Крыльев Советов» выпущена серия почтовых марок
no photo
29 апреля 2017
641
«СГ» выяснила, почему не все льготники получают компенсации за ЖКУ
ФПСО: « Мы будем решительно пресекать любые попытки провокационных действий во время шествия 1 мая»
29 апреля 2017
179
ФПСО: « Мы будем решительно пресекать любые попытки провокационных действий во время шествия 1 мая»
В июне пройдет пятая юбилейная «iВолга». О том, как победить на молодежном форуме, рассказали эксперты
29 апреля 2017
174
 
В июне пройдет пятая юбилейная «iВолга». О том, как победить на молодежном форуме, рассказали эксперты
Мэрия Самары предложила Ивану Урганту поучаствовать в восстановлении фасадов деревянных домов города
29 апреля 2017
353
1
 
Мэрия Самары предложила Ивану Урганту поучаствовать в восстановлении фасадов деревянных домов города
С 1 мая льготники в Самарской области смогут совершать 60 бесплатных поездок в месяц
28 апреля 2017
1098
1
С 1 мая льготники в Самарской области смогут совершать 60 бесплатных поездок в месяц
В Самаре прошла церемония награждения победителей конкурса «Профессионал года»
28 апреля 2017
628
В Самаре прошла церемония награждения победителей конкурса «Профессионал года»
Лента новостей
29 апреля 2017 , 22:10
127
В рамках общегородского субботника в Самаре высадили 500 кустов гортензий на набережной
Кроме того, в сквере Героев 21-ой Армии были высажены хвойные деревья.
29 апреля 2017 , 14:54
278
В столкновении Шкоды и «десятки» погиб 56-летний мужчина
ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в 11:10 на трассе М-5 «Урал» в...
29 апреля 2017 , 14:21
225
В честь 75-летия «Крыльев Советов» выпущена серия почтовых марок
На них изображены  ветераны и легенды самарского футбольного клуба. Необходимо отметить,...
29 апреля 2017 , 14:00
641
«СГ» выяснила, почему не все льготники получают компенсации за ЖКУ
С 1 января этого года льготным категориям граждан ежемесячная денежная выплата заменена на...
29 апреля 2017 , 13:47
179
ФПСО: « Мы будем решительно пресекать любые попытки провокационных действий во время шествия 1 мая»
1 мая в Самаре впервые за 27 лет состоится  многотысячная первомайская демонстрация в...
29 апреля 2017 , 13:24
174
 
В июне пройдет пятая юбилейная «iВолга». О том, как победить на молодежном форуме, рассказали эксперты
До начала V Молодежного форума ПФО «iВолга-2017» остается меньше двух месяцев. 14...
29 апреля 2017 , 12:43
353
 
Мэрия Самары предложила Ивану Урганту поучаствовать в восстановлении фасадов деревянных домов города
 Поводом для этого стала шутка шоумена  в программе «Вечерний Ургант» в...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
6 апреля 2017
6014
1
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
5060
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
28 апреля 2017
4297
3
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
27 апреля 2017
4170
1
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
3 апреля 2017
1532
Самарцев приглашают на публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
3 апреля 2017
1839
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
3 апреля 2017
1664
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
31 марта 2017
1859
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.