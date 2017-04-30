В столкновении Шкоды и «десятки» погиб 56-летний мужчина
ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в 11:10 на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе.
86-летний водитель Шкоды ехал со стороны Самары в направлении Сергиевска. По предварительной версии полицейских, при повороте налево автомобилист столкнулся с «десяткой» под управлением 23-летнего молодого человека.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в результате ДТП погиб 56-летний пассажир отечественной легковушки. Водители и две пассажирки иномарки получили травмы, их жизни ничего не угрожает. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
86-летний водитель Шкоды ехал со стороны Самары в направлении Сергиевска. По предварительной версии полицейских, при повороте налево автомобилист столкнулся с «десяткой» под управлением 23-летнего молодого человека.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в результате ДТП погиб 56-летний пассажир отечественной легковушки. Водители и две пассажирки иномарки получили травмы, их жизни ничего не угрожает. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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