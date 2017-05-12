В столкновении Шкоды и Нивы в Самарской области пострадало четыре человека
Информация о том, что на 23 км трассы «Алексеевка-Богдановка-Подъем-Михайловка» произошло ДТП с участием двух автомобилей, поступила в полицию вечером 11 мая.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, по предварительной информации, водитель Шкоды Рапид ехал из села Дмитриевка в сторону Алексеевки. Не справившись с управлением, мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Нивой.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также пассажиры отечественного автомобиля, среди которых был ребенок. Все пострадавшие были госпитализированы в Нефтегорскую центральную больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, по предварительной информации, водитель Шкоды Рапид ехал из села Дмитриевка в сторону Алексеевки. Не справившись с управлением, мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Нивой.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также пассажиры отечественного автомобиля, среди которых был ребенок. Все пострадавшие были госпитализированы в Нефтегорскую центральную больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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