В столкновении Шевроле Круз и Лады Гранты пострадал 37-летний мужчина

34-летний водитель Шевроле Круз (водительский стаж - 15 лет) ехал со стороны улицы Фрунзе и начал поворот налево. На перекрестке водитель не уступил дорогу Ладе Гранте, ехавшей навстречу по главной. За рулем отечественной машины находился 37-летний автомобилист со стажем вождения в 17 лет.В результате ДТП водитель Гранты получил травмы, с которыми был доставлен в одну из городских больниц. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы.В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.