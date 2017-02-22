В столкновении Приоры и Нивы пострадал мужчина









Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 51-летний водитель Лады Приоры ехал со стороны трассы «Самара - Ульяновск» к селу Красный Яр. На опасном повороте он превысил скорость, и машину занесло на встречную полосу. Там он столкнулся с Нивой под управлением 64-летнего мужчины.Водитель внедорожника получил травмы и был доставлен в ближайшую больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвыми. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.