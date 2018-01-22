В столкновении Нивы и фуры погиб 19-летний парень

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, 19-летний парень за рулем Нивы ехал со стороны Жигулевска в направлении Сызрани. В пути следования молодой человек выехал на «встречку» и столкнулся с Фредлайнером.В результате ДТП водитель отечественного авто от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту случившегося проводится проверка.