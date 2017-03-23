В столкновении Ниссана и «четырнадцатой» пострадала двухлетняя девочка
ДТП произошло вчера в 12:45 на 6 км трассы «Урал - Красный Яр - Городцовка».
37-летний водитель Ниссан Сентра (водительский стаж - 19 лет) ехал со стороны села Красный Яр в направлении трассы «Самара - Ульяновск». По предварительной версии полицейских, не снизив скорость на повороте, автомобилист вылетел на «встречку» и столкнулся с «четырнадцатой» под управлением 31-летнего мужчины
(стаж - 6 лет), ехавшего навстречу.
В результате ДТП водитель отечественного авто, а также две его пассажирки – 29-летняя девушка и двухлетняя девочка, находившаяся на заднем сидении в детском автокресле, получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. В настоящее время водитель отечественной легковушки госпитализирован, остальным пострадавшим назначено амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
37-летний водитель Ниссан Сентра (водительский стаж - 19 лет) ехал со стороны села Красный Яр в направлении трассы «Самара - Ульяновск». По предварительной версии полицейских, не снизив скорость на повороте, автомобилист вылетел на «встречку» и столкнулся с «четырнадцатой» под управлением 31-летнего мужчины
(стаж - 6 лет), ехавшего навстречу.
В результате ДТП водитель отечественного авто, а также две его пассажирки – 29-летняя девушка и двухлетняя девочка, находившаяся на заднем сидении в детском автокресле, получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. В настоящее время водитель отечественной легковушки госпитализирован, остальным пострадавшим назначено амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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