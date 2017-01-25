В столкновении КамАЗа и трамвая пострадала 56-летняя женщина

39-летний водитель КамАЗа (стаж - 21 год) ехал со стороны улицы Антонова-Овсеенко в направлении Блюхера. По предварительной версии полицейских, начав движение, мужчина не убедился в безопасности маневра и столкнулся с трамваем под управлением 27-летнего вагоновожатого.В результате ДТП 56-летняя пассажирка общественного транспорта получила травмы, с которыми была доставлена бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц. По данным инспекторов ГИБДД, в момент ДТП оба водителя были трезвы.В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.