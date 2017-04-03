В столкновении Калины с фурой пострадали четыре человека

Авария произошла 1 апреля около 23:00 в Ставропольском районе Самарской области.



Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 41-летний водитель за рулем Лады Калины ехал по трассе М-5 Урал со стороны Тольятти в направлении Самары. Не выбрав безопасную скорость движения в снегопад, мужчина врезался в стоящую фуру Фрэйтлайнер. 49-летний водитель грузовика остановился перед возникшим ранее затором.



В результате происшествия водитель и три пассажира отечественной легковушки, в том числе 13-летняя девочка, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.



По предварительным данным, на момент ДТП все участники были пристегнуты ремнями безопасности. По факту аварии проводится проверка.