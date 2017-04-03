В столкновении Калины с фурой пострадали четыре человека
Авария произошла 1 апреля около 23:00 в Ставропольском районе Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 41-летний водитель за рулем Лады Калины ехал по трассе М-5 Урал со стороны Тольятти в направлении Самары. Не выбрав безопасную скорость движения в снегопад, мужчина врезался в стоящую фуру Фрэйтлайнер. 49-летний водитель грузовика остановился перед возникшим ранее затором.
В результате происшествия водитель и три пассажира отечественной легковушки, в том числе 13-летняя девочка, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
По предварительным данным, на момент ДТП все участники были пристегнуты ремнями безопасности. По факту аварии проводится проверка.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 41-летний водитель за рулем Лады Калины ехал по трассе М-5 Урал со стороны Тольятти в направлении Самары. Не выбрав безопасную скорость движения в снегопад, мужчина врезался в стоящую фуру Фрэйтлайнер. 49-летний водитель грузовика остановился перед возникшим ранее затором.
В результате происшествия водитель и три пассажира отечественной легковушки, в том числе 13-летняя девочка, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
По предварительным данным, на момент ДТП все участники были пристегнуты ремнями безопасности. По факту аварии проводится проверка.
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